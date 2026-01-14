США нанесли серию ударов по террористам в Сомали

В заявлении AFRICOM сообщается, что силы США сотрудничают с федеральным правительством Сомали в рамках масштабной антитеррористической кампании.

8 января авиаудары были нанесены по позициям «Аш-Шабаб», в том числе в районе Буур-Хейбе, примерно в 154 километрах к северо-западу от Могадишо, столицы Сомали.

9 и 11 января были нанесены авиаудары по позициям ИГИЛ в районе гор Голис в автономном районе Пунтленд и к юго-востоку от города Босасо в провинции Бари.

— Мы прекрасно понимаем, что если ИГИЛ и «Аль-Каида» продолжат расширяться, они будут представлять прямую угрозу для США, — заявил глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли.

Согласно данным AFRICOM, в период с 1 февраля по 10 июня 2025 году по США нанесли 38 авиаударов по «Аш-Шабаб» и ИГИЛ в Сомали.

«Аш-Шабаб» является филиалом «Аль-Каиды» (запрещенная организация на территории РК — прим.ред.), и ведет войну с правительством Сомали с 2007 года в южной и центральной части страны.

ИГИЛ — небольшая группировка, сосредоточенная в основном на гористом северо-востоке Пунтленда, которая также соперничает с «Аш-Шабаб» за влияние.

Ранее сообщалось, что Евросоюз настаивает на необходимости уважать суверенитет Сомали на фоне признания Израилем северного региона этой страны Сомалиленд «независимым государством».