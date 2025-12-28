ЕС призвал уважать суверенитет Сомали
В Брюсселе поощряют конструктивный диалог Сомалиленда, признанного Израилем «независимым государством», и Сомали для урегулирования разногласий. В Могадишо осудили «намеренное посягательство» на свой суверенитет, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Евросоюз настаивает на необходимости уважать суверенитет Сомали на фоне признания Израилем северного региона этой страны Сомалиленд «независимым государством». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.
Как пишет издание, в Брюсселе «вновь подтверждают важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского Союза и Организации Объединенных Наций», процитировало представителя ЕК агентство AFP.
— Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали с целью урегулирования давних разногласий, — добавил Ануар Эль-Ануни.
Также было обнародовано совместное заявление более 20 стран, преимущественно — Ближнего Востока и Африки, а также Организации исламского сотрудничества в Дохе. В документе решение Израиля было отвергнуто с учетом «серьезных последствий такой беспрецедентной меры для мира и безопасности в районе Африканского Рога, Красного моря и ее серьезного влияния на международный мир и безопасность в целом».
Совет Безопасности ООН 29 декабря созовет экстренное заседание в связи с произошедшим.
Напомним, самопровозглашенная восточноафриканская Республика Сомалиленд признана Израилем в качестве «независимого и суверенного» государства.