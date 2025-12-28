ЕС призвал уважать суверенитет Сомали

Евросоюз настаивает на необходимости уважать суверенитет Сомали на фоне признания Израилем северного региона этой страны Сомалиленд «независимым государством». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Как пишет издание, в Брюсселе «вновь подтверждают важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского Союза и Организации Объединенных Наций», процитировало представителя ЕК агентство AFP.

— Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали с целью урегулирования давних разногласий, — добавил Ануар Эль-Ануни.

Также было обнародовано совместное заявление более 20 стран, преимущественно — Ближнего Востока и Африки, а также Организации исламского сотрудничества в Дохе. В документе решение Израиля было отвергнуто с учетом «серьезных последствий такой беспрецедентной меры для мира и безопасности в районе Африканского Рога, Красного моря и ее серьезного влияния на международный мир и безопасность в целом».

Совет Безопасности ООН 29 декабря созовет экстренное заседание в связи с произошедшим.

Напомним, самопровозглашенная восточноафриканская Республика Сомалиленд признана Израилем в качестве «независимого и суверенного» государства.