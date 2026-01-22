США могут получить контроль над частью Гренландии для военных баз

По информации The New York Times, которая ссылается на источники, незадолго до заявления президента США Дональда Трампа 21 января о подготовке рамок сделки, военные чиновники стран НАТО обсудили возможность компромисса: Дания могла бы предоставить Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками гренландской земли для размещения военных баз.

Три анонимных источника NYT отметили, что такой вариант поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Они сравнили предполагаемую схему с британскими военными базами на Кипре, которые формально являются заморской территорией Великобритании.

В то же время неизвестно, включена ли эта идея в концепцию, о которой объявил Трамп, уточняет NYT. Американский президент заявил, что разработаны «рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в целом, арктического региона», но не раскрыл деталей, пообещав разъяснить условия позже.

Напомним, Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания заключили договор об обороне Гренландии, по которому США обязались защищать остров от возможной агрессии, дополнительно к обязательствам по НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил введение пошлин для восьми стран ЕС после переговоров с генсеком НАТО. Заявление было сделано в Давосе, где он сообщил, что Гренландия нужна США для национальной и глобальной безопасности. На фоне дискуссий в Давосе о притязаниях США на Гренландию экс-министр Германии Петер Гаувайлер выступил с предложением продать остров за $1 трлн.