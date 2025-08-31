РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 30 Август 2025 | GMT +5

    США лишили виз 80 палестинских чиновников, в том числе президента Махмуда Аббаса

    После заявления Госдепартамента США об аннулировании виз представителей Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской администрации эта тема продолжает оставаться на повестке дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Махмуд Аббас
    Фото: aa.com.tr

    Решение США о визовых ограничениях затронуло 80 палестинских чиновников, в том числе президента Палестины Махмуда Аббаса.

    Как сообщили в Госдепартаменте США, администрация Дональда Трампа аннулировала визы представителей Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской администрации, направлявшихся для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Госдепартамент США обвинил Палестинскую администрацию в «неспособности осудить терроризм, подстрекательство к насилию и ведение «юридической войны» против Израиля через Международный уголовный суд (МУС) и Международный суд ООН (МС ООН)».

    Некоторые страны, включая Францию, Великобританию, Канаду и Австралию, объявили о планах официально признать государство Палестина на предстоящей Генеральной Ассамблее.

    Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп намерен отменить почти 5 млрд долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции.

    Теги:
    В мире Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Израиль США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают