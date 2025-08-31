США лишили виз 80 палестинских чиновников, в том числе президента Махмуда Аббаса

Решение США о визовых ограничениях затронуло 80 палестинских чиновников, в том числе президента Палестины Махмуда Аббаса.

Как сообщили в Госдепартаменте США, администрация Дональда Трампа аннулировала визы представителей Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской администрации, направлявшихся для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Госдепартамент США обвинил Палестинскую администрацию в «неспособности осудить терроризм, подстрекательство к насилию и ведение «юридической войны» против Израиля через Международный уголовный суд (МУС) и Международный суд ООН (МС ООН)».

Некоторые страны, включая Францию, Великобританию, Канаду и Австралию, объявили о планах официально признать государство Палестина на предстоящей Генеральной Ассамблее.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп намерен отменить почти 5 млрд долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции.