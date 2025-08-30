Трамп отзывает $5 млрд зарубежной помощи

Трамп уведомил Конгресс о своем желании отменить выделение средств, которые до этого дня были заморожены в рамках судебного разбирательства. Эти средства предназначались для широкого круга некоммерческих организаций и иностранных правительств. В начале этого года Управление по вопросам менеджмента и бюджета Белого дома приостановило их выделение, а затем они были заблокированы в правовой неопределенности из-за судебного иска, поданного Советом по глобальному здравоохранению.

Окружной апелляционный суд округа Колумбия в четверг отметил судебный запрет по этому делу, что позволило Трампу предпринять первую с 1977 года попытку одностороннего расторжения сделки.

«Pocket rescission» – это запрос, который подается в Конгресс так поздно в финансовом году, который заканчивается 30 сентября, что он вступает в силу независимо от того, одобрит ли его Конгресс. Это юридически спорный маневр, который не применялся уже 48 лет.

Возврат средств включает в себя 3,2 млрд долларов, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID) на помощь в целях развития, 322 млн долларов из Фонда демократии USAID и Госдепартамента, 521 млн долларов, выделенных Госдепартаментом международным организациям, 393 млн долларов, выделенных Госдепартаментом на миротворческую деятельность, и 445 млн долларов, выделенных на миротворческую деятельность из отдельного бюджета.

Администрация Трампа обратила внимание на статьи расходов, которые, по ее мнению, являются расточительными. Например, 24,6 млн долларов на «устойчивость к изменению климата» в Гондурасе, 2,7 млн долларов для южноафриканского фонда Democracy Works Foundation, который публиковал провокационные расистские статьи и 3,9 млн долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ-сообщества на Западных Балканах.

Из примерно 838 млн долларов, выделенных на миротворческие операции, будут исключены выплаты на поддержку миротворческих сил ООН в таких странах, как Демократическая Республика Конго, где администрация Трампа недавно выступила посредником в заключении мирного соглашения с соседней Руандой, и Центральноафриканская Республика, где миссия подвергается критике.

Законность одностороннего расторжения договоров является предметом споров. Законодательное Управление правительственной отчетности (GAO) считает эту практику незаконной, но команда Управления по вопросам менеджмента при президенте Трампе утверждает обратное.

Но неясно, подаст ли GAO на самом деле в суд из-за распространяющихся слухов о том, что должность генерального контролера агентства, которую в настоящее время занимает Юджин Луис Додаро, сама по себе может быть признана неконституционной.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил сокращение финансирования USAID и СМИ на $9 млрд.