США изучают дополнительные меры против наркокартелей в Латинской Америке
США рассматривают дополнительные варианты действий в рамках борьбы с наркокартелями в странах Латинской Америки. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает агентство Kaziform со ссылкой на ТАСС.
— Президент США Дональд Трамп очень заинтересован в том, чтобы принять дополнительные меры в отношении наркокартелей, он четко говорит об этом, — отметила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам пресс-секретаря Белого дома, «команда [Трампа] по нацбезопасности постоянно обсуждает возможные варианты действий».
— Он [Трамп] принял беспрецедентные меры на этом направлении, и в его распоряжении остаются дополнительные варианты. Решение на этот счет может принять только президент, — подчеркнула Ливитт.
Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в зону ответственности Южного командования США к северу от Карибского моря в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.
А президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с Соединенными Штатами до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит наносить удары по подозреваемым в торговле наркотиками в Карибском бассейне