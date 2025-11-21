РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:16, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    США изучают дополнительные меры против наркокартелей в Латинской Америке

    США рассматривают дополнительные варианты действий в рамках борьбы с наркокартелями в странах Латинской Америки. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает агентство Kaziform со ссылкой на ТАСС.

    США уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua — Трамп
    Фото: Truth Social / @realDonaldTrump

    — Президент США Дональд Трамп очень заинтересован в том, чтобы принять дополнительные меры в отношении наркокартелей, он четко говорит об этом, — отметила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. 

    По словам пресс-секретаря Белого дома, «команда [Трампа] по нацбезопасности постоянно обсуждает возможные варианты действий».

    — Он [Трамп] принял беспрецедентные меры на этом направлении, и в его распоряжении остаются дополнительные варианты. Решение на этот счет может принять только президент, — подчеркнула Ливитт.

    Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в зону ответственности Южного командования США к северу от Карибского моря в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.

    А президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с Соединенными Штатами до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит наносить удары по подозреваемым в торговле наркотиками в Карибском бассейне

    Алина Хан
