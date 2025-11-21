США изучают дополнительные меры против наркокартелей в Латинской Америке

— Президент США Дональд Трамп очень заинтересован в том, чтобы принять дополнительные меры в отношении наркокартелей, он четко говорит об этом, — отметила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам пресс-секретаря Белого дома, «команда [Трампа] по нацбезопасности постоянно обсуждает возможные варианты действий».

— Он [Трамп] принял беспрецедентные меры на этом направлении, и в его распоряжении остаются дополнительные варианты. Решение на этот счет может принять только президент, — подчеркнула Ливитт.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в зону ответственности Южного командования США к северу от Карибского моря в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.

А президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с Соединенными Штатами до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит наносить удары по подозреваемым в торговле наркотиками в Карибском бассейне