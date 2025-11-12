РУ
    13:55, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Колумбия приостанавливает сотрудничество с США

    Президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с Соединенными Штатами до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит наносить удары по подозреваемым в торговле наркотиками в Карибском бассейне, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Колумбия приостанавливает сотрудничество с США в сфере разведки
    Фото: presstv.ir

    Отношения между странами, которые когда-то были близкими партнерами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ухудшаются.

    В сообщении в X Петро написал, что вооруженные силы Колумбии должны немедленно прекратить «коммуникации и другие соглашения с американскими службами безопасности» до тех пор, пока США не прекратят нападения на быстроходные катера, подозреваемые в перевозке наркотиков, которые критики сравнивают с внесудебными казнями.

    Петро написал, что «борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека в странах Карибского бассейна».

    По данным администрации Трампа, в результате ударов американских военных в международных водах погибли по меньшей мере 75 человек. Удары начались в южной части Карибского бассейна, недалеко от берегов Венесуэлы, но в последнее время переместились в восточную часть Тихого океана, где США наносят удары по судам у берегов Мексики.

    Петро призвал привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за военные преступления, совершённые в результате ударов, от которых пострадали граждане Венесуэлы, Эквадора, Колумбии, Тринидад и Тобаго.

    Президент Колумбии давно критикует политику США в отношении наркотиков и обвиняет администрацию Трампа в том, что она преследует крестьян, выращивающих коку основной ингредиент кокаина, вместо того чтобы бороться с крупными наркоторговцами и отмывателями денег.

    Администрация Трампа обвинила Петро в снисходительном отношении к наркоторговцам и раскритиковала решение колумбийского президента не выдавать Соединенным Штатам лидеров колумбийских повстанцев, причастных к торговле наркотиками. В октябре администрация ввела финансовые санкции против Петро и членов его семьи по обвинению в причастности к международной торговле наркотиками.

    Рост напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Колумбией происходит на фоне усиления военно-морского присутствия США в южной части Карибского бассейна.

    Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в зону ответственности Южного командования США к северу от Карибского моря в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.

