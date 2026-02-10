США и Армения договорились о сотрудничестве в сфере мирного атома

Как отметил премьер-министр Армении, соглашение нацелено на диверсификацию энергетических источников страны и привлечение безопасных и инновационных атомных технологий.

Вэнс, в свою очередь, заявил, что документ открывает возможности для реализации будущих проектов, включая поставку в Армению малых модульных реакторов американского производства. По его словам, общий объем потенциального сотрудничества оценивается в 9 млрд долларов: около 5 млрд долларов предполагается направить на поставку оборудования и еще 4 млрд долларов — на долгосрочные контракты по поставкам ядерного топлива и обслуживанию реакторов.

— Это означает, что малые модульные реакторы и американские технологии будут поставлены в Армению. США лишь в редких случаях передают свои передовые технологии с таким уровнем доверия, — подчеркнул вице-президент США, добавив, что сотрудничество будет способствовать энергетической стабильности, безопасности и созданию рабочих мест.

Кроме того, Джей Ди Вэнс сообщил, что США одобрили продажу Армении технологий разведывательных дронов на сумму 11 млн долларов.

Ранее сообщалось что Армения рассматривает возможность строительства модульной АЭС.