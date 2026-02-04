РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:20, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Модульная АЭС может появиться в Армении

    Армения рассматривает возможность строительства модульной АЭС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Модульная АЭС может появиться в Армении
    Фото: arka.am

    Об этом на пресс-конференции сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Давид Худатян. По его словам, окончательное решение о выборе модели атомной станции пока не принято, однако уже проводится анализ предложений, поступивших, в том числе, из России, США, Китая, Южной Кореи и Франции.

    — Я думаю, что вопрос выбора модели будет решен в текущем или 2027 году, поэтому спешить не стоит. В зависимости от выбранной технологии будет определено и государство-партнер, с которым Армения продолжит работу. Модульные атомные электростанции пока не получили широкого распространения, в связи с чем требуются дополнительные исследования, которые сейчас и проводятся, — отметил министр.

    Ранее сообщалось, что в рамках стратегического подхода к развитию атомной энергетики в Армении в качестве приоритетного рассматривается проект строительства модульной АЭС.

    Теги:
    Армения АЭС Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
