США готовят законопроект об оборонной политике на рекордные $900 млрд
Ожидается, что на этой неделе Палата представителей рассмотрит законопроект, который предусматривает выделение около 900 млрд долларов на нужды армии, передает собственный корреспондент агентства Кazinform, со ссылкой на The New York Times.
Двухпалатная версия законопроекта предусматривает выделение на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал Белый дом до конца года.
Законопроект предусматривает:
- пересмотр порядка закупки оружия министерством, а также укрепление сети государственных и частных организаций, которые предоставляют военным различные материалы, продукты и услуги;
- прибавку к зарплате военнослужащим всех родов войск в размере 3,8%;
- расширение медицинского страхования для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для военнослужащих и членов их семей;
- кодификацию более десятка указов президента Дональда Трампа, в том числе тех, которые направлены на ускорение производства военных беспилотников в США, преобразование системы противовоздушной и противоракетной обороны страны в «Золотой купол» для перехвата иностранных атак и привлечение военнослужащих для патрулирования южной границы;
- положения Республиканской партии о гендерных вопросах в армии, в том числе запрет на участие трансгендерных женщин в женских спортивных программах в военных академиях США;
- отмену климатической политики эпохи Байдена, в том числе ограничение на использование Министерством обороны электрических и гибридных транспортных средств;
- помощь Украине в размере 400 млн долларов в год до 2027 финансового года в качестве поддержки безопасности страны;
- новые ограничения на инвестиции США в определенные технологии в Китае с целью остановить приток американского капитала в такие отрасли как искусственный интеллект и военные технологии;
- отмену санкций США в отношении Сирии;
- отмену разрешения на применение военной силы, выданные в 1991 и 2002 годах. Обе партии решительно выступили за отмену разрешений, выданных во время войн в Ираке и Персидском заливе, которые президенты от обеих политических партий десятилетиями использовали для оправдания военных операций за рубежом.
