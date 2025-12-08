США готовят законопроект об оборонной политике на рекордные $900 млрд

Двухпалатная версия законопроекта предусматривает выделение на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал Белый дом до конца года.

Законопроект предусматривает:

пересмотр порядка закупки оружия министерством, а также укрепление сети государственных и частных организаций, которые предоставляют военным различные материалы, продукты и услуги;

прибавку к зарплате военнослужащим всех родов войск в размере 3,8%;

расширение медицинского страхования для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для военнослужащих и членов их семей;

кодификацию более десятка указов президента Дональда Трампа, в том числе тех, которые направлены на ускорение производства военных беспилотников в США, преобразование системы противовоздушной и противоракетной обороны страны в «Золотой купол» для перехвата иностранных атак и привлечение военнослужащих для патрулирования южной границы;

положения Республиканской партии о гендерных вопросах в армии, в том числе запрет на участие трансгендерных женщин в женских спортивных программах в военных академиях США;

отмену климатической политики эпохи Байдена, в том числе ограничение на использование Министерством обороны электрических и гибридных транспортных средств;

помощь Украине в размере 400 млн долларов в год до 2027 финансового года в качестве поддержки безопасности страны;

новые ограничения на инвестиции США в определенные технологии в Китае с целью остановить приток американского капитала в такие отрасли как искусственный интеллект и военные технологии;

отмену санкций США в отношении Сирии;

отмену разрешения на применение военной силы, выданные в 1991 и 2002 годах. Обе партии решительно выступили за отмену разрешений, выданных во время войн в Ираке и Персидском заливе, которые президенты от обеих политических партий десятилетиями использовали для оправдания военных операций за рубежом.

