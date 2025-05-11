США, Европа и Украина потребовали от России безусловного 30-дневного перемирия

Для участия в ней утром 10 мая в украинскую столицу прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.

После саммита президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидер провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который поддержал их требование к Москве.

Предложение Коалиции желающих

«Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Зеленский потребовал, чтобы прекращение огня вступило в силу 12 мая.

«Самое главное, что мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий», — сказал он.

Макрон предупредил, что новый пакет санкций уже подготовлен на случай, если Россия не согласится на прекращение огня.

«Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины. Новый пакет санкций готов», — сказал президент Франции.

«Если [Путин] говорит о мире серьезно, у него есть возможность показать это, — заявил, со своей стороны, британский премьер Кир Стармер. — Хватит „если“ и „но“, довольно условий и отсрочек».

«Мы должны себе напомнить, что только одна страна начала этот незаконный конфликт, и это было Россия, и только одна страна преграждает путь к его мирному разрешению, и это Россия», — сказал Стармер, выступая в Киеве.

Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей стороны заявил, что по окончании этих выходных уже должно быть понятно, смогут ли союзники Киева добиться своей цели — прекращения огня.

Реакция России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сразу не готова отреагировать на призыв из Киева.

«Нам нужно об этом подумать. — сказал он в интервью CNN. — Это новое развитие. У нас есть собственная позиция».

«Мы видим, что Европа нам противостоит. — добавил он. — Европа противостоит нам очень открыто, мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому вполне привыкли».

Песков также подчеркнул, что Россия исторически не поддавалась давлению.

Что касается угроз новых санкций, прозвучавших от европейских лидеров в Киеве, Песков еще раньше заявил в другом интервью, что «очень сложно изолировать такую ​​страну, как Россия, потому что мы занимаем очень большую часть земного шара».

Кроме того, он заявил, что у России хватает партнеров, с которыми она активно развивает отношения по всем направлениям.

В ходе саммита в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности его личной встречи с Владимиром Путиным, если это поможет положить конец войне в Украине.

Комментируя этот момент, Песков заявил в субботу, что российский президент готов к контактам с любыми лидерами и «открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры».

Россия пока не дает согласие на 30-дневное прекращение огня. В интервью телеканалу ABC представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о требовании Путина — поставки оружия от союзников Украины должны прекратиться до того, как можно будет сделать паузу в боевых действиях.

«В противном случае это будет выгодно для Украины. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую, — сказал Песков. — Так почему мы должны предоставлять такое преимущество Украине?»

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня 11 марта после переговоров в Саудовской Аравии. Путин отказался от безусловного прекращения огня, но дважды — на Пасху и на российский День Победы — объявлял о временном одностороннем «перемирии».

США вместе с европейцами

Представитель президент США по Украине Кит Келлог поддержал идею прекращения огня на 30 дней.

«Всеобъемлющее (воздух, земля, море, инфраструктура) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу прекращения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил @POTUS [президент США Дональд Трамп], прекратите убивать сейчас же», — написал генерал в соцсети X.

В пятницу вечером пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп надеется, что Украина и Россия согласятся на следующей неделе на предлагаемое 30-дневное прекращение огня.

О необходимости 30-дневного «безоговорочного» прекращения огня Дональд Трамп заявил 8 мая — после разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В посте на своем сайте Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что к установлению мира между Россией и Украиной он стремится «вместе с европейцами».