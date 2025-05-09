Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному прекращению огня

«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции. Тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось. Как президент, я останусь приверженным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир. Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги», - написал президент США в соцсети Truth.

Ранее сообщалось, что Трамп поговорил с Эрдоганом о войне в Украине. Он надеется привлечь Анкару к попыткам установить мир.