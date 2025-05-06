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    07:27, 06 Май 2025 | GMT +5

    Трамп поговорил с Эрдоганом об Украине

    Трамп поговорил с Эрдоганом о войне в Украине. Он надеется привлечь Анкару к попыткам установить мир, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

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    Фото: АА

    Президент США Дональд Трамп сообщил в своей сети Truth Social, что провел «продуктивный телефонный разговор» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Трамп сообщил, что во время разговора они «коснулись многих вопросов, в том числе войны с Россией/Украиной, всего, что связано с Сирией, Газой и другого».

    Глава Белого дома рассказал, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию с визитом, и заявил, что сам также планирует принять турецкого президента в Вашингтоне.

    Свое сообщение Трамп закончил так: «В любом случае я надеюсь на совместную работу с президентом Эрдоганом над тем, чтобы глупая, но смертельная война между Украиной и Россией была закончена. Сейчас!»

    Трамп не уточнил, как именно он надеется закончить войну и какую роль в этом должен сыграть Эрдоган.

    В прошлом Турция уже выступала посредником между Украиной и Россией.

    В марте и апреле 2022 года в Стамбуле проходили прямые переговоры между украинской и российскими делегациями, позже Турция также помогла заключить так называемую «зерновую сделку», на некоторое время обеспечившую безопасные поставки украинского продовольствия через черноморские порты.

    Теги:
    Реджеп Тайип Эрдоган Украина Турция Мировые новости США Дональд Трамп
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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