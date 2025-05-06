Трамп поговорил с Эрдоганом об Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей сети Truth Social, что провел «продуктивный телефонный разговор» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп сообщил, что во время разговора они «коснулись многих вопросов, в том числе войны с Россией/Украиной, всего, что связано с Сирией, Газой и другого».

Глава Белого дома рассказал, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию с визитом, и заявил, что сам также планирует принять турецкого президента в Вашингтоне.

Свое сообщение Трамп закончил так: «В любом случае я надеюсь на совместную работу с президентом Эрдоганом над тем, чтобы глупая, но смертельная война между Украиной и Россией была закончена. Сейчас!»

Трамп не уточнил, как именно он надеется закончить войну и какую роль в этом должен сыграть Эрдоган.

В прошлом Турция уже выступала посредником между Украиной и Россией.

В марте и апреле 2022 года в Стамбуле проходили прямые переговоры между украинской и российскими делегациями, позже Турция также помогла заключить так называемую «зерновую сделку», на некоторое время обеспечившую безопасные поставки украинского продовольствия через черноморские порты.