Сроки сдачи всех форм налоговой отчетности продлили пострадавшим от паводков

В связи с объявленным режимом Чрезвычайной ситуации министром финансов Республики Казахстан подписан приказ от 17 апреля 2024 года № 219 «Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Напоминаем, что налогоплательщикам, пострадавшим от паводков, продлены сроки сдачи до 1 июля 2024 года по всем формам налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года.

Соответственно, не будут применяться меры по выставлению уведомления о непредставлении налоговой отчетности до 1 июля 2024 года.

Налогоплательщикам нет необходимости обращаться в органы государственных доходов.

Список налогоплательщиков, пострадавших от паводков будут получены от акиматов.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков казахстанцам предоставлена отсрочка по оплате комуслуг. Также алгоритм отсрочки кредитов пострадавшим от паводков разрабатывает АРРФР.

При этом МВД предупредил о новых схемах мошенников при выплате компенсаций пострадавшим от паводков.