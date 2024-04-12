Алгоритм отсрочки кредитов пострадавшим от паводков разрабатывает АРРФР

Председатель правления Национального банка РК Тимур Сулейменов на пресс-конференции рассказал, какой госорган разрабатывает алгоритм отсрочки кредитов для казахстанцев, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Известно, что многие из пострадавших от паводков жителей брали в кредит автомобили, дома, скот и технику. Кто разрабатывает общий алгоритм прощения или отсрочки этих кредитов? - спросил журналист.

Тимур Сулейменов отметил, что в целом регулирование работы банков находится в компетенции Нацбанка. Однако вопросами по отсрочке кредитов занимается Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

- В настоящее время это агентство рассматривает такие вопросы, как отсрочка или полное прощение кредитов пострадавшим от паводков. Если надо, то к этой работе мы тоже присоединимся. Но на данный момент это вопрос, который находится на рассмотрении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, - сказал Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что казахстанские банки второго уровня готовы предоставить отсрочки по кредитам для граждан, пострадавших от паводков.





