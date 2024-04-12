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    17:53, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Алгоритм отсрочки кредитов пострадавшим от паводков разрабатывает АРРФР

    кредитование
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Председатель правления Национального банка РК Тимур Сулейменов на пресс-конференции рассказал, какой госорган разрабатывает алгоритм отсрочки кредитов для казахстанцев, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Известно, что многие из пострадавших от паводков жителей брали в кредит автомобили, дома, скот и технику. Кто разрабатывает общий алгоритм прощения или отсрочки этих кредитов? - спросил журналист. 

    Тимур Сулейменов отметил, что в целом регулирование работы банков находится в компетенции Нацбанка. Однако вопросами по отсрочке кредитов занимается Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

    - В настоящее время это агентство рассматривает такие вопросы, как отсрочка или полное прощение кредитов пострадавшим от паводков. Если надо, то к этой работе мы тоже присоединимся. Но на данный момент это вопрос, который находится на рассмотрении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, - сказал Тимур Сулейменов.

    Ранее сообщалось, что казахстанские банки второго уровня готовы предоставить отсрочки по кредитам для граждан, пострадавших от паводков.



    Теги:
    Подтопления Нацбанк Казахстана Кредит Банки Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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