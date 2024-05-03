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    10:05, 03 Май 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставлена отсрочка по оплате комуслуг

    комуслуги
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В нескольких регионах страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы ЧС местного масштаба. Правительством РК принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей, передает агентство Kazinform.

    Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени.

    Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.

    Данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.

    При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:

    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области: 8 (7162) 50-43-27;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области:8 (7132) 55-73-60;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122)21-10-42;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25-13-25;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области:8 (7212) 41-52-96;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области: 8 (7142) 53-52-40;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:8 (7182) 32-12-04;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:8 (7152) 53-42-56;
    • департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76-03-91.
    Теги:
    Пострадавшие Правительство РК Регионы Казахстана Комуслуги Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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