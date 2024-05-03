Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставлена отсрочка по оплате комуслуг

В нескольких регионах страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы ЧС местного масштаба. Правительством РК принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей, передает агентство Kazinform.

Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени.

Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.

Данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.

При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам: