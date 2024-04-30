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    13:16, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Компенсация пострадавшим от паводков: в МВД предупредили о новых схемах мошенников

    мошенники
    Фото: freepik.com

    Людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, могут позвонить мошенники от имени того или иного госоргана и предложить продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В действительности, благодаря этому коду, мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Тем не менее, важно знать: сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные, — предупредил представитель МВД РК.

    Он отметил, что вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке: при личном визите, либо с использованием официальных веб-ресурсов.

    — Рекомендуется никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более, категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в виде sms и кодовые слова. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам — можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца, — добавила Ш. Алекешев на площадке в СЦК.

    Полиция рекомендует сохранять бдительность, беречь свои конфиденциальные данные и доверять только официальным источникам информации.

    Также МВД проводит мониторинг информационного пространства. За распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Всего с момента объявления режима ЧС местного масштаба, связанного со сложной паводковой обстановкой, за распространение ложной информации возбуждено 2 уголовных дела и 13 административных производств, уточнил представитель МВД.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Регионы Казахстана Компенсация Борьба с преступностью Паводки в Казахстане
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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