Средства Нацфонда могут направить на реализацию МЭКС

Нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы предусматривает масштабное обновление тепло-, электро- и водоснабжающих сетей, а также систем водоотведения. Финансовым оператором программы определен холдинг «Байтерек».

Глава НУХ «Байтерек» Алия Мурзагалиева рассказала, что для реализации проекта предусмотрено несколько механизмов финансирования субъектов естественных монополий. Среди них — прямое кредитование, выпуск и выкуп ценных бумаг местными исполнительными органами, а также бюджетное кредитование.

— Средства мы будем привлекать из различных источников — это внутренний капитал, это может быть банки второго уровня, инвестиционные фонды… При этом часть средств будет задействована из государственного бюджета, включая Национальный фонд, — отметила она.

По ее словам, использование средств Нацфонда требует прохождения экспертизы и строгих процедур согласования, однако такое участие государства позволит ускорить реализацию инфраструктурных проектов и повысить качество жизни граждан.

— Правительством и Главой государства поддержано решение о привлечении средств Нацфонда к развитию инфраструктуры. Это мировой опыт, ведь именно инфраструктура создает условия для комфортной жизни, — подчеркнула глава холдинга.

Она также добавила, что при реализации проекта будет учитываться фактор окупаемости:

— Мы будем стараться использовать свои инструменты — это Банк развития Казахстана, который на рынке, как резидент, может предоставить до 20 лет инфраструктурные кредиты. Либо международный банк, который может предоставить займ на тот срок. Поэтому мы будем смотреть, будем смотреть на окупаемость, — сказала она.

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Тимур Косымбаев сообщил, что в 2026 году средства из Нацфонда использоваться не будут, однако в дальнейшем этот вопрос может быть рассмотрен.

— Изюминка нацпроекта в том, что за короткий период времени мы привлекаем значительный объем средств на длительный срок. Это позволит снизить нагрузку на тарифы. Предусмотрен механизм субсидирования: так называемые «длинные» и удешевленные деньги дадут возможность провести значительный объем ремонтных работ сейчас, а оплату распределить на более поздний период. Есть понимание, что те средства, которые будем возвращать через пять лет, фактически обойдутся дешевле в будущем. Что касается субсидий, то механизм предусмотрен — в Бюджетном кодексе есть законодательная возможность привлечения средств из Национального фонда. Однако хочу подчеркнуть, что на 2026 год финансирование будет обеспечено из республиканского бюджета. В дальнейшем, в зависимости от масштабов ремонтных кампаний, вопрос использования средств Нацфонда будет прорабатываться, — пояснил он.

Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы. На его реализацию выделено 13,5 трлн тенге.

Недавно стало известно о запуске первых проектов в регионах Казахстана в рамках реализации МЭКС.