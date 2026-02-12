Средства на проведение референдума по новой Конституции выделят из резерва Правительства
Средства на проведение предстоящего республиканского референдума по новой Конституции будут выделены из резерва Правительства Казахстана. Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, точная сумма расходов пока не определена.
— Сумма еще неизвестна. Она будет известна после обеда либо завтра. Мы ждем бюджетную заявку от Центральной избирательной комиссии, — пояснил Даурен Темирбеков.
Вице-министра также спросили о том, превысят ли затраты расходы на предыдущие референдумы.
— Я предполагаю, что затрат будет больше, поскольку у нас и численность населения выше, и уровень инфляции есть. Поскольку больше численности, нужно больше избирательных участков. Соответственно ожидаем, что сумма будет больше, — сказал Даурен Темирбеков.
Он также уточнил, что финансирование будет осуществляться за счет резерва Правительства.
Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.