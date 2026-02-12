Средства на проведение референдума по новой Конституции выделят из резерва Правительства

По его словам, точная сумма расходов пока не определена.

— Сумма еще неизвестна. Она будет известна после обеда либо завтра. Мы ждем бюджетную заявку от Центральной избирательной комиссии, — пояснил Даурен Темирбеков.

Вице-министра также спросили о том, превысят ли затраты расходы на предыдущие референдумы.

— Я предполагаю, что затрат будет больше, поскольку у нас и численность населения выше, и уровень инфляции есть. Поскольку больше численности, нужно больше избирательных участков. Соответственно ожидаем, что сумма будет больше, — сказал Даурен Темирбеков.

Он также уточнил, что финансирование будет осуществляться за счет резерва Правительства.

Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.