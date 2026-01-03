РУ
    20:28, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Средиземноморский циклон несет обильные осадки и метели в Казахстан

    В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Средиземного моря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с этим на большей части ожидается снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке республики осадки в виде дождя и снега.

    3 января на северо-западе ожидается сильный снег.

    5 января на юго-востоке ожидаются сильные осадки. По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер.

    На западе страны ожидается повышение температур ночью до 0-8 мороза, днем до 2 мороза — 5 тепла.

    Понижение ожидается: в центре страны ночью до 10-18, днем до 5-12 мороза, на юге ночью до 0-10 мороза, днем до 6 мороза — 2 тепла, на юго-востоке ночью до 0-5, в горных районах 8 -13 мороза, днем до 2 мороза — 3 тепла, в горных районах 5 — 10 мороза. На востоке республики ночью ожидается повышение до 5 — 13, днем понижение до 5 — 10 мороза.

    Ранее синоптики сообщали о том, что январь в Казахстане будет теплее обычного.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
