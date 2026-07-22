Сразу пять футболистов покинули ФК «Тараз» в разгар сезона

На пятерых они провели за жамбылскую команду 34 официальных матча в нынешнем сезоне и забили шесть мячей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Состав клуба заметно изменился всего за несколько дней. «Тараз» попрощался с защитниками Даниилом Соболевым и Ескендиром Кыбыраем, полузащитниками Аманжолом Мухаметжановым и Каримом Смыковым, а также нападающим Ерсултаном Торекулом.

Больше всех матчей среди ушедшей пятерки провел 18-летний Даниил Соболев. Молодой защитник 12 раз выходил на поле и, как отметили в клубе, успел стать одним из важных игроков обороны.

Без команды Соболев не остался. ФК «Туран» уже представил его в качестве своего игрока.

Наибольший вклад в результативность внесли Ерсултан Торекул и Аманжол Мухаметжанов. Нападающий провел девять встреч, полузащитник — десять. Каждый из них отметился тремя забитыми мячами.

Кариму Смыкову закрепиться в составе помешала травма. Воспитанник семейского футбола, ранее выступавший за «Женис», «Елимай» и «Атырау», сыграл за таразцев лишь один матч.

Еще два раза на поле в форме жамбылской команды выходил опытный защитник Ескендир Кыбырай. Его контракт расторгли по взаимному согласию сторон, после чего футболист получил статус свободного агента.

Причины расставания с остальными четырьмя игроками в клубе не уточнили. О новых командах Торекула, Мухаметжанова, Смыкова и Кыбырая пока также ничего не известно.

Кадровые изменения в «Таразе» начались еще в начале июля. Сначала главный тренер Руслан Эсатов покинул пост, вместе с ним из клуба ушел его ассистент Александр Кучма. До конца сезона команду возглавил Азиз Анарметов, а его помощником назначили Ерлана Елеусинова. Позднее состав пополнили двое воспитанников местного футбола — нападающий Абзал Муканбетжанов и защитник Жандос Омирзаков.