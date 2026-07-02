Главный тренер ФК «Тараз» покинул свой пост

Главный тренер Руслан Эсатов ушел с должности по собственному желанию, а контракт Александра Кучмы расторгнут досрочно по соглашению сторон, передает корреспондент агентства Kazinform.

В клубе поблагодарили специалиста за проделанную работу и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере. В официальном заявлении вспомнили также, что в прошлом сезоне Эсатов привел актауский «Каспий» к победе в Первой лиге и был признан лучшим тренером турнира.

До перехода на тренерскую работу он выступал на профессиональном уровне. В разные годы играл за «Тараз», «Кайсар», «Жетысу» и «Атырау». Карьеру футболиста завершил в 2020 году, после чего занялся тренерской деятельностью.

Также стало известно об уходе ассистента главного тренера Александра Кучмы. Его контракт с клубом был расторгнут досрочно по соглашению сторон.

Александр Кучма хорошо знаком жамбылским болельщикам не только по тренерской работе, но и по игровой карьере. Он выступал за «Тараз», другие казахстанские клубы, а также за национальную сборную Казахстана. Игровую карьеру завершил в 2015 году и с тех пор работает тренером.

Кадровым перестановкам предшествовала череда неудачных матчей. В минувшую пятницу «Тараз» дома уступил карагандинскому «Шахтеру» — 0:2. Неделей ранее команда проиграла в гостях алматинскому «Хан-Тенгри» со счетом 1:2, а до этого дома уступила молодежному составу «Астаны» с таким же результатом.

Последний раз «Тараз» набирал очки 27 мая, когда сыграл вничью с молодежным составом «Тобола».

Напомним, вначале сезона перед ФК «Тараз» ставили задачу вернуться в Премьер-лигу.