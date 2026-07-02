Азиз Анарметов возглавит ФК «Тараз» до конца сезона

После изменений в тренерском штабе команду доверили специалисту, который в этом сезоне работал с молодежным составом клуба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тараз» до конца сезона назначен Азиз Анарметов. Специалист уже несколько раз работал с основной командой «Тараза». В текущем сезоне он тренировал молодежный состав клуба, выступающий во Второй лиге.

Помогать ему будет Ерлан Елеусинов, назначенный ассистентом главного тренера. Специалист работает в тренерской сфере с 2010 года и имеет опыт работы как с основной, так и с молодежной командами клуба.

Первенство Первой лиги тем временем приближается к экватору. Из 26 туров сыграно 11, и новому тренерскому штабу предстоит провести команду через вторую половину сезона.

Сейчас «Тараз» после 11 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе жамбылской команды 16 очков — пять побед, одна ничья и пять поражений.

Новые назначения произошли после ухода Руслана Эсатова и его ассистента Александра Кучмы. Эсатов покинул должность главного тренера по собственному желанию, а контракт Кучмы был расторгнут досрочно по соглашению сторон.