ФК «Тараз» усилился двумя воспитанниками местного футбола
Один из футболистов вернулся после выступлений за «Улытау», второй провел первую половину сезона в составе «Хромтау», передает корреспондент агентства Kazinform.
В расположение команды вернулся 23-летний нападающий Абзал Муканбетжанов. Футболист является воспитанником центра «Тараз» и прошел несколько ступеней клубной системы.
До нынешнего сезона он выступал за юношеские и молодежные команды, а затем привлекался к играм основного состава «Тараза». Первую половину текущего сезона форвард провел в составе жезказганского «Улытау».
Еще одним новичком стал 22-летний защитник Жандос Омирзаков. Воспитанник таразского футбола уже успел провести более 50 официальных матчей в Первой лиге.
В разные годы защитник также вызывался в молодежную сборную Казахстана. Первую часть нынешнего сезона Омирзаков отыграл за футбольный клуб «Хромтау» из Актюбинской области.
Ранее главный тренер ФК «Тараз» Руслан Эсатов покинул свой пост, после чего команду до конца сезона возглавил Азиз Анарметов.