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    12:37, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Сразу нескольких человек из разных регионов Казахстана удалось спасти благодаря посмертному донору

    Донором стал пациент, поступивший в Центральную городскую клиническую больницу с обширным геморрагическим инсультом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Сразу нескольких человек из разных регионов Казахстана удалось спасти благодаря посмертному донору
    Фото: Минздрав

    В течение двух дней ему оказывалась медицинская помощь в полном объёме в соответствии с протоколами Министерства здравоохранения РК, проводились врачебные консилиумы. Несмотря на все усилия специалистов, спасти пациента не удалось — наступила биологическая смерть.

    — У пациента имелось официальное согласие на посмертное донорство органов, также соответствующее разрешение в письменной форме предоставили его близкие родственники. Таким образом, благодаря согласию на донорство одного человека спасены и улучшены жизни сразу нескольких пациентов в страны. Это значимый шаг в развитии трансплантологии Казахстана и формировании культуры посмертного донорства, — отметили в Минздраве.

    В результате мультиорганного изъятия донорское сердце было пересажено пациенту в Национальном научном медицинском центре в Астане, операция прошла успешно, состояние реципиента удовлетворительное. 

    Почки также были отправлены в Астану и пересажены детям, обе трансплантации состоялись и завершились благополучно.

    Впервые в Алматы на базе Центральной городской клинической больницы заведующей офтальмологией Гульзат Абдрамовой были успешно извлечены два глазных яблока.

    Это дало возможность провести двум другим пациентам операцию сквозной кератопластики — трансплантации роговицы глаза. Операции были проведены в тот же день и прошли успешно.

    Особенность трансплантации роговицы заключается в том, что её необходимо пересаживать в кратчайшие сроки после изъятия — желательно в течение первых суток. В противном случае ткани теряют свои свойства, становятся непригодными для пересадки, что лишает пациентов шанса вернуть зрение.

    Пациенты страдали буллезной кератопатией и помутнением роговицы — тяжёлым заболеванием роговицы, при котором нарушается её структура, появляются отёк и пузырьки (буллы), что приводит к сильному снижению зрения вплоть до полной слепоты.

    Единственным радикальным методом лечения при данной патологии является пересадка роговицы. Благодаря донорству и высокому профессионализму врачей Центральной городской клинической больницы оба пациента получили шанс на восстановление зрения и возвращение к полноценной жизни. В послеоперационном периоде у них прогнозируется улучшение зрительных функций.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появится первый завод по выпуску оборудования для донорских органов.

    Теги:
    Здравоохранение Донорство Органное донорство Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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