В Казахстане появится первый завод по выпуску оборудования для донорских органов

Завод будет выпускать баночки для отбора биоматериала, дренажные устройства и колбы для пересадки органов, а также систему Astana Life Ex-situ Machine (ALEM) — уникальную разработку казахстанских учёных и инженеров, предназначенную для продления жизнеспособности донорских органов вне организма более чем на 24 часа.

По словам директора клинико-академического департамента кардиохирургии Тимура Леспекова, казахстанская разработка не имеет прямых аналогов на глобальном рынке, хотя вдохновлена опытом американской системы OrganCare System от компании TransMedics.

— Аналогов нет, но есть подобные системы. Почему? Потому что так долго и безопасно, эффективно сохранять жизнеспособность органа вне организма пока никто не может. Пока наша система не была применена на людях, так как мы не имеем на то официального разрешения. Нам нужно выйти в клиническое исследование, — отметил кардиохирург.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По его данным, на доклиническом этапе в Казахстане было проведено около 40 операций на животных, включая пять успешных трансплантаций сердца, спустя сутки после того, как орган функционировал вне организма в этой системе. Первые операции с использованием ALEM на человеке начнутся уже в этом году.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода запланировано на июнь 2026 года.

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