Спрос на автокредиты снизился в Казахстане

После нескольких лет активного роста рынок автокредитования в Казахстане начал замедляться. В первом полугодии количество заявок сократилось на 9%, а объем выданных займов — почти на четверть, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такие данные приводятся в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) по итогам первого полугодия 2026 года.

По оценке аналитиков, рынок автокредитования перешел к коррекции после нескольких лет стремительного расширения. Если годом ранее количество заявок на автокредиты увеличивалось более чем на 50%, то за январь–июнь этого года показатель снизился на 9%.

В АФК связывают такую динамику сразу с несколькими факторами: постепенным насыщением рынка, жесткими денежно-кредитными условиями, более осторожной кредитной политикой банков, а также сокращением масштабов акционных и маркетинговых программ автодилеров.

Автокредиты заметно подорожали

Одним из наиболее существенных изменений стала стоимость заимствований. За год средневзвешенная ставка по автокредитам выросла сразу с 18,8% до 24,4%.

Аналитики отмечают, что это может быть связано не только с удорожанием фондирования, но и с изменением структуры спроса. Часть наиболее платежеспособных покупателей могла приобрести автомобили ранее, воспользовавшись субсидируемыми дилерскими программами. В результате текущий спрос в большей степени формируют заемщики, которым доступны стандартные условия кредитования.

Одновременно несколько снизилась доля одобренных заявок — с 17,6% до 16,8%. При этом в целом по розничному кредитованию снижение оказалось более заметным — с 28,8% до 25,3%.

В АФК связывают более консервативный подход кредиторов в том числе со слабой динамикой реальных доходов населения, которые увеличились лишь на 0,1%, а также с ужесточением макропруденциального регулирования.

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Выдача автокредитов сократилась на 24%

Количество одобренных заявок на покупку автомобилей за первое полугодие сократилось на 13% — до 449,7 тыс. после роста на 68% годом ранее.

Еще заметнее снизился объем фактически выданных автокредитов. За шесть месяцев он составил 886,6 млрд теңге, сократившись на 24%. Для сравнения, объем выдачи розничных кредитов в целом уменьшился на 3,6%.

— Таким образом, автокредитование из одного из основных драйверов розницы в предыдущие годы превратилось в один из факторов ее текущего замедления, — отмечают аналитики.

Доля автокредитов в новых розничных займах также снизилась — с 13,2% по итогам 2025 года до 9,9% в первом полугодии 2026-го.

Автокредит стал сильнее давить на семейный бюджет

Рост ставок отразился и на долговой нагрузке покупателей автомобилей. По расчетам аналитиков, отношение платежа по автокредиту к средней заработной плате увеличилось с 24,7% до 30,6%. При этом показатель по-прежнему остается заметно ниже порогового значения в 50%.

Аналитики обращают внимание, что снижение средней суммы кредита не смогло компенсировать рост стоимости заимствований. Это свидетельствует о высокой чувствительности рынка автокредитования к уровню процентных ставок.

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Что происходит с просрочками

Несмотря на охлаждение рынка и удорожание кредитов, качество портфеля пока остается относительно устойчивым. Доля просроченной задолженности по автокредитам увеличилась с 2,7% до 3%. Однако это по-прежнему существенно ниже среднего показателя по всему розничному кредитному рынку, который составляет 4,4%.

Сдерживать уровень проблемной задолженности, по мнению аналитиков, помогают залоговая природа автокредитования и сравнительно жесткие требования к заемщикам.

Из-за сокращения новых выдач замедлился и рост всего портфеля автокредитов. За первое полугодие он увеличился на 5,2%, тогда как годом ранее прирост составлял 23,2%.

При этом автокредиты продолжают занимать значительное место в задолженности населения — на них приходится 16,3% совокупного розничного кредитного портфеля.

Более 90% задолженности сосредоточено в диапазоне от 5 до 20 млн теңге, что соответствует наиболее массовому ценовому сегменту автомобилей.

Производство автомобилей почти удвоилось

На фоне снижения активности на кредитном рынке заметно выросло внутреннее производство автомобилей. За первое полугодие в Казахстане было произведено 138,7 тыс. автомобилей против 69,8 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Расширение предложения автомобилей отечественного производства может стать одним из факторов поддержки рынка во второй половине года.

При этом число уникальных заемщиков продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами. За шесть месяцев их количество выросло на 66 тыс. человек против 80 тыс. годом ранее.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По мнению аналитиков, это говорит о том, что потенциал привлечения новых покупателей сохраняется, однако реализуется медленнее из-за стоимости кредитов и ограниченной платежеспособности населения.

Что будет с автокредитами во втором полугодии

В третьем квартале банки ожидают некоторого восстановления спроса. Поддержать рынок могут возобновление партнерских программ банков и автодилеров, субсидирование процентных ставок. Дополнительным фактором может стать снижение стоимости заемных ресурсов в случае смягчения денежно-кредитных условий.

Напомним, в июле 2026 года официальные дилеры Казахстана продали 21 371 новый легковой и коммерческий автомобиль. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Также сообщалось, что до 70% новых автомобилей в Казахстане покупают в кредит.