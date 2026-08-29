До 70% новых автомобилей в Казахстане покупают в кредит

Снижения спроса на новые авто эксперты не прогнозируют. Об этом сообщил генеральный директор агентства анализа авторынка Артур Мискарян в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня от 50% до 70% продаж новых автомобилей в зависимости от сегмента приходится на кредитные продукты. При этом эксперт отметил, что не все автокредиты выдаются по рыночным ставкам в 23-24%. На рынке представлены программы со ставками 0,1%, 4%, 7,5%, а также различные варианты рассрочки.

— Дилеры и дистрибьюторы предлагают много кредитных продуктов. В зависимости от первоначального взноса потребитель сам может заметно влиять на ставку по кредиту, — пояснил Артур Мискарян.

Он также призвал не смешивать автокредиты с потребительскими займами.

— По автокредиту надо понимать, что залогом является сам автомобиль. И как раз по автокредитам доля кредитов, которые обслуживаются недисциплинированно, составляет сегодня 2-3%, — сказал эксперт.

Таким образом, несмотря на высокую долговую нагрузку населения, ситуация с просрочками именно по автокредитам, по оценке эксперта, остается относительно стабильной.

Напомним, в июле 2026 года официальные дилеры Казахстана продали 21 371 новый легковой и коммерческий автомобиль. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.