Спилить нельзя оставить: что происходит с деревьями в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске сразу в нескольких районах начали обрезать и удалять деревья. Коммунальщики объясняют это безопасностью, освещением и состоянием самих насаждений, но после недавних случаев варварского спила горожане опасаются за зеленый фонд областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Когда зелень становится опасной

Для промышленного Усть-Каменогорска состояние зеленого фонда — вопрос не только благоустройства. Город регулярно сталкивается с неблагоприятными метеоусловиями и вопросами качества атмосферного воздуха, поэтому взрослые насаждения здесь имеют особое значение. Неудивительно, что заметная вырубка или радикальная обрезка вызывают острую реакцию горожан.

Но августовский ураган напомнил и о необходимости своевременного ухода за деревьями. Сильный ветер валил их на дороги и автомобили, обрывал ветви, повреждал линии электропередачи. На отдельных улицах движение пришлось временно ограничивать. По оценкам специалистов, часть не выдержавших стихии деревьев была старой и давно нуждалась в санитарных работах.

Разросшиеся кроны создают и менее очевидный риск — закрывают фонари, светофоры и дорожные знаки.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— Это напрямую связано с безопасностью дорожного движения. Есть требования к эксплуатационному содержанию дорог. Если зеленые насаждения своевременно не обрезать, они закрывают фонари уличного освещения. Особенно серьезно это ощущается в вечернее время, когда видимость и без того ограничена, — рассказал начальник отдела дорожно-технической инспекции Управления полиции Усть-Каменогорска Сергей Коваленко.

По таким фактам коммунальным службам уже выданы десятки предписаний.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

На Бурова прореживают тенистую аллею

Один из участков, где сейчас идут работы, находится на улице Бурова возле детского сада «Теремок». Вдоль забора и гаражей здесь много лет растет густая аллея. Когда рабочие начали обрезать ветви, жители ближайших домов забеспокоились за судьбу взрослых деревьев. Как выяснилось, работы связаны с уличным освещением.

— Необходимо обеспечить видимость и эффективную работу городского освещения. Для этого проводится санитарная обрезка, а также удаление отдельных деревьев, которые закрывают свет от фонарей, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

Жители против самого освещения не выступают. Наоборот, осенью и зимой, когда темнеет рано, оно здесь особенно необходимо. Но после предыдущих историй со спилом горожан волнует, останется ли после таких работ сама аллея.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

На Гагарина несколько деревьев убрали полностью

Почти одновременно техника появилась на бульваре Гагарина — на участке от улицы Карбышева до проспекта Назарбаева. Особенно заметно изменилась территория за домом № 19, где расчистили кустарник и поросль, а несколько взрослых деревьев спилили.

В отделе ЖКХ сообщили, что работы выполняет КГП «Таза Өскемен». Там объяснили, что под полное удаление попали аварийные насаждения.

— Проводится санитарная обрезка, удаляются сухие и поврежденные ветви, древесно-кустарниковая растительность. Отдельные деревья пришлось спилить полностью, поскольку они находились в аварийном состоянии и могли представлять угрозу для жителей, участников дорожного движения и расположенных рядом объектов, — пояснили в ведомстве.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Но остается другой вопрос. Бульвар Гагарина ранее называли среди территорий, которые планируют благоустроить. О необходимости привести его в порядок говорили и во время летних объездов города. При этом отдельного проекта для расчищенного участка возле дома № 19 в открытом доступе пока нет. Поэтому жители видят результат первого этапа — спиленные деревья и расчищенную территорию, но пока не знают, что должно появиться здесь в итоге.

Почему словосочетание «санитарная обрезка» настораживает

Недоверие горожан возникло не на пустом месте. В конце июля резонанс вызвали работы на территории одного из детских садов Усть-Каменогорска. После обрезки от деревьев фактически остались короткие стволы без крон. Фотографии разошлись по социальным сетям. В ситуацию вмешались полиция и акимат. Ответственное лицо оштрафовали.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— Мы неоднократно разъясняли этот вопрос. Разрешение на санитарную обрезку не означает разрешение на полное удаление дерева. Оно дается только для обрезки необходимых ветвей или тех частей дерева, которые создают препятствия. Полностью спиливать дерево нельзя. Эти требования одинаковы для всех. Будь то государственный орган или частная организация — ответственность будет. В дальнейшем мы будем очень строго относиться к таким случаям. Также будем требовать высадки новых деревьев взамен спиленных, — прокомментировал тогда ситуацию аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

После этого случая в городе пообещали усилить контроль за санитарной обрезкой.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Сколько можно срезать, чтобы дерево осталось живым

При этом внешний вид дерева сразу после обрезки не всегда позволяет оценить, насколько серьезно оно пострадало. Разные породы по-разному переносят потерю кроны, имеет значение и технология выполнения работ.

Председатель Ассоциации предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности ВКО Виталий Чернецкий считает, что заниматься этим должны люди, которые понимают физиологию растений.

— Многие виды деревьев — тополя, вязы, ясени — свободно выдерживают до 50–60% обрезки ветвей. Но если удаляются особенно крупные ветви, места срезов желательно обрабатывать. Для этого существуют специальные садовые вары на основе воска, можно использовать и другие защитные составы. То есть обрезать можно достаточно серьезно, но делать это нужно правильно, чтобы дерево затем смогло восстановиться, — пояснил специалист.

Иными словами, санитарная обрезка может продлить жизнь старому дереву, если проводится профессионально. А слишком радикальное вмешательство способно дать противоположный результат.

Фото: Kazinform

Городу нужен «паспорт» зеленого фонда

Сейчас в Усть-Каменогорске пытаются перейти от работы с отдельными аварийными деревьями к системному учету всех насаждений. В городе разрабатывают дендрологический план. Предстоит определить количество деревьев, их породы, возраст и состояние.

Такой учет должен дать понимание, какие насаждения можно сохранить с помощью ухода, какие нуждаются в серьезной обрезке, а какие действительно представляют угрозу и требуют замены.

— Работы по обрезке и удалению зеленых насаждений проводятся для улучшения видимости и обеспечения безопасности жителей. В первую очередь речь идет о сухих и аварийных деревьях, падение которых может представлять опасность. Параллельно проводится обрезка там, где кроны мешают нормальной видимости и работе городской инфраструктуры, — рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска Марат Тунгушбаев.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Только в рамках компенсационных посадок за ранее срубленные деревья в этом году в городе обещают высадить более 20 тысяч саженцев.

Но арифметика «одно срубили — одно посадили» в случае с зеленью работает не сразу. Молодому дереву потребуются годы, чтобы сформировать полноценную крону. Поэтому для промышленного Усть-Каменогорска важно не только восполнять зеленый фонд новыми посадками, но и максимально долго сохранять здоровые взрослые насаждения.

Августовский ураган показал, чем может закончиться отсутствие ухода за старыми деревьями. История с детским садом — к чему приводит другая крайность, когда санитарная обрезка фактически превращается в уничтожение кроны.

Именно между этими двумя крайностями городу теперь предстоит найти баланс. Ведь вопрос уже не в том, нужно ли обрезать деревья. А в том, кто и на основании какой оценки решает, какое дерево достаточно привести в порядок, а какое действительно пора спилить.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

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