Ураган оставил без света 25 тысяч жителей Усть-Каменогорска

Коммунальные и аварийные службы продолжают устранять последствия сильного ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Усть-Каменогорск 5 августа. По последним данным, без электроснабжения остались около 25 тысяч потребителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», за время непогоды в городе выпало 20,5 миллиметра осадков. Ливень сопровождался грозой и сильными порывами ветра.

Как сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска, к ликвидации последствий стихии привлечены 270 специалистов и 41 единица техники.

— По информации АО «ОЭСК», электроснабжение большей части абонентов уже восстановлено. Аварийные бригады продолжают подключение оставшихся потребителей, — сообщили в акимате.

Фото: акимат Усть-Каменогорска

Из-за сильного ветра повреждены кровли шести жилых домов — двух многоквартирных и четырех частных. На одном из объектов восстановительные работы уже завершены, на остальных продолжаются.

Кроме того, на магистральных улицах города упали 15 деревьев, что временно затруднило движение транспорта.

— В настоящее время все упавшие деревья на основных улицах убраны, движение полностью восстановлено. Во дворах работы продолжаются силами центров территориального управления, КСК, ОСИ и простых товариществ, — отметили в пресс-службе.

Фото: акимат Усть-Каменогорска

Коммунальные службы также продолжают откачку воды с наиболее подтопленных участков, включая улицы Михаэлиса, Мызы — Казахстан, Казахстан, 27, и проспект Сатпаева, 14. Одновременно ведется очистка городской ливневой канализации.

Фото: акимат Усть-Каменогорска

В акимате города подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются и находятся на постоянном контроле.

Ранее мы рассказывали, что в Усть-Каменогорске подтопило улицы и отключилось электричество после сильного ливня, града и шквалистого ветра.