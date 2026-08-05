Ливень, град и сильный ветер: в Усть-Каменогорске подтопило улицы и отключилось электричество

После сильного ливня, града и шквалистого ветра в разных районах Усть-Каменогорска отключилось электричество, а на отдельных улицах образовались локальные подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации городского акимата, из-за порывов ветра также зафиксированы случаи падения деревьев. Без электроснабжения временно остались поселок Ахмирово, 19-й микрорайон, район аэропорта, Шмелев Лог и микрорайон «Болашақ».

В настоящее время коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. Специалисты расчищают проезжую часть от упавших деревьев, откачивают воду с подтопленных участков и восстанавливают подачу электроэнергии.

Фото: акимат Усть-Каменогорска

— В связи с неблагоприятными погодными условиями просим жителей соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на улице и не находиться рядом с деревьями и линиями электропередачи, — сообщили в акимате Усть-Каменогорска.

Фото: акимат ВКО

В городской администрации отметили, что ситуация находится на контроле, а работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Ранее сообщалось, что ураган повредил дома и хозпостройки в селе Малоубинка в ВКО.