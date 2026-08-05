Ураган повредил дома и хозпостройки в селе Малоубинка в ВКО

Сильный ветер повредил жилые дома и хозяйственные постройки в селе Малоубинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, ураган сорвал кровлю с ряда домов и повредил надворные постройки. На месте продолжается оценка причиненного ущерба.

Аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов сообщил, что специалисты обследуют пострадавшие объекты, после чего жителям окажут необходимую помощь.

— Последствия урагана серьезные: ветер повредил дома, сорвал кровлю, пострадали хозяйственные постройки. Сейчас наша задача — максимально оперативно оценить ущерб и оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Жители Малоубинки не останутся один на один с этой ситуацией, — отметил аким района.

В районном акимате подчеркнули, что после завершения обследования будут определены объемы восстановительных работ и механизм оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Усть-Каменогорске сорвал крыши домов и оставил поселок без света.