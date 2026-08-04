Сильный ветер в Усть-Каменогорске сорвал крыши домов и оставил поселок без света

Сильный ветер повредил жилые дома и оставил без электроснабжения часть поселка Ахмирово в Усть-Каменогорске, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации акима города Алмата Акышова, порывы ветра сорвали кровлю с пяти частных домов. Слетевшие листы профнастила повредили линии электропередачи и изоляторы, что привело к аварийному отключению электроэнергии.

— В настоящее время для восстановления электроснабжения задействованы три аварийные бригады АО «ОЭСК». Специалисты устраняют последствия непогоды, — сообщил аким города.

По его словам, коммунальные службы продолжают оценивать последствия сильного ветра. Информация о возможных других повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось о том, успеют ли отремонтировать поврежденные ураганом учебные заведения до сентября в Актобе.