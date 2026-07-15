Успеют ли отремонтировать поврежденные ураганом учебные заведения до сентября в Актобе

В Актобе после сильного урагана оказались повреждены более 200 жилых домов и несколько административных зданий. Стихия нанесла ущерб школам и детским садам, где были выбиты и потрескались оконные стекла, а также сорвана кровля, передает корреспондент Kazinform.

— Среди объектов образования есть школы и детские сады, у которых сорваны крыши и имеются другие повреждения. Проводится техническое обследование. После его завершения начнется ремонт, и все образовательные учреждения будут полностью готовы к 1 сентября. На их восстановление выделят средства из бюджета. Я посетила семьи, временно размещенные в эвакуационном пункте на базе школы-интерната. Там находятся 20 детей. Ребят отправят в загородные лагеря, — сообщила руководитель управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаева.

Фото: управление образования Актюбинской области

В то же время, по словам руководителя управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбека Махамбетова, спортивный комплекс, у которого во время бури сорвало крышу и разошлись стены, пока функционировать не будет. Воспитанники временно перейдут в другой спорткомплекс. Дети, занимающиеся плаванием, будут тренироваться в областном центре.

Фото: управление образования Актюбинской области

— Использовать бассейн в этом спортивном комплексе сейчас невозможно. Посоветовавшись с тренерами, мы приняли решение направить юных спортсменов в город Актобе. В период летних каникул они будут тренироваться в областном центре, — сказал Мейрамбек Махамбетов.

Фото: управление образования Актюбинской области

Ранее сообщалось, что во время урагана в Актюбинской области рухнула вышка и пострадали три человека.