Ураган в Актобе: рухнула вышка, пострадали три человека

Инцидент произошел в селе Карауылкелды, являющемся административным центром Байганинского района. Кроме того, у нескольких домов были сорваны крыши. Объявлена чрезвычайная ситуация местного значения, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, вышка связи обрушилась на здание магазина. В результате происшествия 3 человека пострадали и были доставлены в больницу. В настоящее время состояние их здоровья оценивается как нормальное. Они получили различные травмы, а также многочисленные повреждения кожных покровов.

На месте происшествия сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям проводили аварийно-спасательные работы.

— Из-за сильного ветра были повреждены несколько объектов. По поручению главы региона Асхата Шахарова для координации необходимых мероприятий была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя акима области Галымжана Елеуова. В настоящее время проводится работа по оценке ущерба, причиненного объектам. В районном центре аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и услуг мобильной связи. По итогам проверки будет принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба, — сообщили в пресс-службе акима области.

В настоящее время учреждения, ответственные за восстановление инфраструктуры, работают в усиленном режиме. Представители местных исполнительных органов намерены оперативно устранить последствия происшествия и оказать помощь пострадавшим жителям.

Напомним, в июне в Актобе произошел сильный ураган, в результате которого были повалены несколько деревьев и сорваны крыши жилых домов.