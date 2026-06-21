Ураган в Актобе: сорванные крыши, поваленные деревья и перебои с электричеством

Во время сильного ураганного ветра в Актобе были сорваны крыши 2 многоквартирных и 5 частных жилых домов. В настоящее время несколько жилых массивов остаются без электроснабжения, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, сегодня в городе направление ветра, который сначала дул с северо-востока, изменилось на юго-западное. После этого он усилился и перешел в ураганный, порывы ветра достигали 30 м/с. В этот момент бригады коммунальных служб перешли на усиленный режим работы.

Фото: кадр из видео

— Для уборки упавших в результате урагана деревьев привлечены рабочие бригады 10 подрядных организаций. Они ведут работы на 9 участках в районе Астана и на 7 участках в районе Алматы. Вывоз упавших деревьев во дворах многоквартирных домов организуют председатели КСК и ОСИ. Кроме того, в результате сильного ураганного ветра повреждены крыши 2 многоквартирных и 5 частных жилых домов, — сообщили в пресс-службе акимата города Актобе.

ТОО «Энергосистема», обеспечивающее город электрической энергией, также перешло на усиленный режим работы. Здесь был создан оперативный штаб.

— В настоящее время в 5 районах города Актобе, а также в жилых массивах Курайлы и Пригородный проводятся работы по восстановлению электроснабжения. В целях обеспечения стабильной работы системы электроснабжения и оперативного устранения возникших неисправностей привлечены дополнительные силы предприятия. На данный момент работают 10 аварийных бригад и специализированная техника. При необходимости будут задействованы дополнительные бригады и техника, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Актобе после сильных ливней более 100 ассенизаторских машин были выведены на круглосуточное дежурство.