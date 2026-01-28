РУ
    11:40, 28 Январь 2026 | GMT +5

    СпецЦОНы в Казахстане временно не работают

    В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что в спецЦОНах произошел сбой в электронной системе, передает агентство Kazinform.

    спецЦон
    Фото: Kazinform

    — Во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. В связи с чем, имеются сложности с оказанием госуслуг по линии спецЦОН. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства. По итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что казахстанские Центры обслуживания населения ожидает масштабная трансформация: ЦОНы будут переформатированы в Цифровые офисы населения с упором на самообслуживание и онлайн-получение госуслуг.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
