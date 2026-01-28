СпецЦОНы в Казахстане временно не работают

— Во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. В связи с чем, имеются сложности с оказанием госуслуг по линии спецЦОН. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства. По итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.