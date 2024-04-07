Спецтехнику разбронировали из госрезерва для борьбы с паводком в РК

По поручению Главы государства для принятия мер по ликвидации ЧС природного характера из государственного материального резерва разбронированы 51 единица специальной и автомобильной техники, постельные принадлежности на 15 400 человек и палатки на 4 000 человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как отметили в ведомстве, материальные ценности выпущены из филиалов РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам и переданы акиматам и ДЧС Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, ЗКО и СКО.

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось о том, что свыше 12 тысяч человек борются с паводком в Казахстане. В стране подтоплены 3686 домов.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.