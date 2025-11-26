РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:25, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Спецпосланник Трампа приедет в Москву на следующей неделе

    Предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Спецпосланник Трампа приедет в Москву на следующей неделе
    Фото: ТАСС

    — Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе, — отметил представитель Кремля. 

    Ушаков также добавил, что кроме спецпосланника президента США в Россию прибудет ряд представителей администрации США, которые имеют отношение к украинским делам.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу — провести встречу с представителями украинской власти в Киеве. 

    Что изменилось после переговоров в Женеве по мирному плану по Украине — читайте здесь

     

     

    Теги:
    Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
