Спецпосланник Трампа приедет в Москву на следующей неделе
Предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе, — отметил представитель Кремля.
Ушаков также добавил, что кроме спецпосланника президента США в Россию прибудет ряд представителей администрации США, которые имеют отношение к украинским делам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу — провести встречу с представителями украинской власти в Киеве.
