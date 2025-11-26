Спецпосланник Трампа приедет в Москву на следующей неделе

— Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе, — отметил представитель Кремля.

Ушаков также добавил, что кроме спецпосланника президента США в Россию прибудет ряд представителей администрации США, которые имеют отношение к украинским делам.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу — провести встречу с представителями украинской власти в Киеве.

Что изменилось после переговоров в Женеве по мирному плану по Украине — читайте здесь.