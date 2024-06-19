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    18:56, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Спецпосланник ЕС по санкциям отметил положительный прогресс в Казахстане

    Спецпосланник ЕС по санкциям отметил положительный прогресс в Казахстане
    Фото: Данира Искакова/ Kazinform

    Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан подвел итоги своего визита в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он отметил, что начиная с первого совместного визита с коллегами из Великобритании и США в Казахстан, Евросоюз просил страну обратить особое внимание на малую часть тех изделий, продуктов, которые попали под санкции. 

    - Мы их называем продукты, товары высокой приоритетности. У нас перечислено 50 позиций. Я предпочитаю называть их изделиями, найденными на поле боя, так как они были найдены украинскими коллегами в российских вооружениях на поле боя, - сказал Дэвид О'Салливан. 

    По его словам, эти 50 позиций представляют лишь 1% товарооборота Казахстана и России, тем не менее имеют значение для вооружения и несут деструктивный характер в войне. 

    - Хотелось бы отметить, что мы достигли определенного прогресса в этом вопросе в апреле 2023 года и видим существенный спад в показателях импорта и реэкспорта даных изделий через Казахстан. Здесь очевиден положительный прогресс, - подытожил спецпосланник ЕС.

    Ранее международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что Евросоюз обеспокоен тем, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в Россию. 

    Также, Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур.

     

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Санкции ЕС
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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