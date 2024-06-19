Вопрос санкций: У казахстанской стороны возникло пару проблемных моментов - спецпосланник ЕС

Евросоюз обеспокоен тем, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в Россию, заявил международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Что касается вопроса санкций, у казахстанской стороны возникло пару проблемных моментов, которых мы сейчас обсуждаем. Вопрос касался по функциональности и функционирования трубопровода КТК. Казахстан является крупнейшим поставщиком нефти на рынок ЕС, что мы очень ценим, - отметил Дэвид О'Салливан.

Также, он сообщил, что совместными усилиями и благодаря помощи бельгийских коллег, были разморожены активы Евразийского банка развития, которые будут направлены на проекты в Казахстане.

- Это мой третий визит в Казахстан. Наша обеспокоенность состоит в том, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в РФ. Мы видим, что идет значительный рост импорта товаров в Казахстан и обеспокоены тем, что они могут быть перенаправлены. Хотелось бы здесь четко прояснять, что мы с самого начала анонсировали позицию о том, что уважаем решение Казахстана не присоединяться к санкциям и мы никогда не просили Казахстан делать это. Всё, что мы просим, это обеспечить недопущения обхода санкций через территорию Казахстана, чтобы страна не стала платформой для обхода санкций, которые были введены странами «Большой семерки». Мы благодарны Казахстану за его заверения и гарантии того, что этого не произойдет и что изделия военного назначения не будут перенаправлены в Россию, - заявил спецпосланник ЕС.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур.