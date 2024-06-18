Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур. Об этом сообщил международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дэвид О'Салливан, прежде всего, отметил активное развитие отношений ЕС с Казахстаном.

- Мы являемся важными партнерами. ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Также мы наладили весьма важное стратегическое партнерство. В рамках данного партнерства, мы также развиваем и берем на себя обязательства, что очень хорошо сейчас продвигается, по экономическому сотрудничеству между ЕС и Казахстаном, - сказал спецпосланник ЕС.

Он также высказался о проводимой работе в сфере либерализации визового режима.