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    17:15, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур

    Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур
    Фото: Kazinform

    Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур. Об этом сообщил международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дэвид О'Салливан, прежде всего, отметил активное развитие отношений ЕС с Казахстаном.

    - Мы являемся важными партнерами. ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Также мы наладили весьма важное стратегическое партнерство. В рамках данного партнерства, мы также развиваем и берем на себя обязательства, что очень хорошо сейчас продвигается, по экономическому сотрудничеству между ЕС и Казахстаном, - сказал спецпосланник ЕС. 

    Он также высказался о проводимой работе в сфере либерализации визового режима.

    - Также отрадно отметить, что мы смогли запустить переговоры по упрощению визовых процедур, что в свою очередь, привнесет свой вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества, - добавил О'Салливан.

    Теги:
    Казахстан Евросоюз Сотрудничество ЕС Международные отношения
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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