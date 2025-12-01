Спецналог для большегрузов в Казахстане может снизить рост цен на бетон

— Сегодня действующие меры фактически запрещают использование 10-кубовых автобетонных смесителей и длинномеров с повышенной нагрузкой на ось. Это ведет к росту стоимости бетонных и транспортных работ, увеличивая себестоимость строительства на 5-7%. В итоге меньше школ и больниц будет построено, а сроки строительства могут замедлиться, — отметил председатель отраслевого совета строительства и земельных отношений региональной палаты Атамекен Вячеслав Лазарев.

По его словам, в столице эксплуатируется более 10 тысяч автобетоносмесителей, приобретённых предприятиями в лизинг и кредит.

— Возить бетон по 2-3 куба вместо 10 увеличивает расходы и нагрузку на бизнес. Это также приведет к удорожанию жилья, которое в этом году уже выросло на 15%, — подчеркнул Лазарев.

Региональная палата Атамекен инициирует проведение исследования совместно с институтом КаздорНИИ для оценки реального влияния большегрузного транспорта на разрушение дорожного полотна.

— Планируем ввести мораторий на ограничительные меры на время проведения исследования, чтобы не создавать дополнительного давления на рынок и бюджет, — добавил Лазарев.

Кроме того, предложено ввести специальный налог для владельцев большегрузного транспорта на восстановление дорог. По его оценке, при ежегодном сборе в 500 тысяч тенге с каждой машины цена куба бетона вырастет лишь на 200 тенге, что позволит сохранить баланс между развитием строительной отрасли и состоянием дорожного полотна.

По итогам исследования будет принято решение о корректировке нормативов и внедрении рациональных ограничений с учетом научных данных, экологических и экономических факторов.

