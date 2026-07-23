Специалистов для атомной отрасли начнут готовить в Казахстане

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев провел встречу с Заместителем генерального директора ГК «Росатом» Терентьевой Татьяной Анатольевной, передает агентство Kazinform.

В ходе встречи рассмотрены основные направления сотрудничества в области подготовки кадров для атомной отрасли Республики Казахстан. Стороны обсудили вопросы развития профильного образования, подготовки специалистов для АЭС.

Председатель Агентства отметил, что заблаговременная и системная подготовка квалифицированных специалистов является одним из ключевых условий устойчивого развития атомной отрасли и безопасной реализации проектов в области мирного использования атомной энергии.

Как отметили в Агентстве РК по атомной энергии, по итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и продолжении практического взаимодействия в рамках совместной рабочей группы по вопросам подготовки кадров.

Напомним, Казахстан и Китай расширят сотрудничество в атомной отрасли. Ранее сообщалось, что в Казахстане создан отраслевой совет по профессиональным квалификациям в атомной отрасли.