Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в атомной отрасли создан в Казахстане

При Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии создан Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в атомной отрасли, передает Kazinform.

Как отметили в Агентстве по атомной энергии, экспертная площадка объединила представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Национального органа по профессиональным квалификациям, отраслевых организаций-работодателей, а также профильных высших учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для атомной отрасли.

Основная цель Отраслевого совета – координация работы по развитию профессиональных квалификаций в атомной отрасли. В рамках своей деятельности Совет будет рассматривать и утверждать отраслевые рамки квалификаций, согласовывать профессиональные стандарты, предложения по актуализации реестра профессий, а также подходы к признанию профессиональных квалификаций.

Создание Совета является важным шагом в формировании современной системы подготовки кадров для атомной отрасли. Его деятельность позволит укрепить взаимодействие между государством, образованием и работодателями, обеспечить соответствие образовательных программ реальным потребностям отрасли, повысить качество подготовки специалистов и заложить прочную кадровую основу для устойчивого развития атомной отрасли Казахстана.

Сколько специалистов потребуется для первой АЭС в Казахстане и как их будут готовить - читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.