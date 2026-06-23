Сколько специалистов потребуется для первой АЭС в Казахстане и как их будут готовить

Власти намерены практически полностью обеспечить АЭС отечественными специалистами, включая эксплуатационный персонал. Об этом в JJ Studio рассказал заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Василий Лавренов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан приступил к активной фазе подготовки к строительству первой атомной электростанции. По словам Василия Лавренова, речь идет не об одном проекте — в перспективе планируется развитие сразу нескольких АЭС. На сегодняшний день по первой станции в районе Балхаша уже ведутся переговоры с генеральным подрядчиком, и стороны рассчитывают в ближайшее время выйти на подписание контрактной документации.

Параллельно с этим государство заранее формирует кадровую базу. В Агентстве разработан комплексный план подготовки специалистов, который реализуется еще до начала строительных работ. Такой подход позволяет синхронизировать обучение с этапами проекта и избежать дефицита кадров.

Спикер отметил, что потребность в специалистах будет расти по мере продвижения проекта. Уже в первый год строительства на площадке планируется задействовать около 2 тысяч человек, во второй — порядка 5,5 тысячи. На пике, который ожидается на 4–5-й годы стройки, численность достигнет 10 тысяч работников. После ввода станции в эксплуатацию постоянный штат составит около 1800 человек.

Ставка на местных специалистов и новую отрасль

Ключевым приоритетом проекта станет максимальная локализация кадров. Власти намерены практически полностью обеспечить АЭС отечественными специалистами, включая эксплуатационный персонал. Для этого в контракт с подрядчиком планируется включить обязательства по обучению казахстанцев.

— Обязательства подрядчика по подготовке эксплуатационного персонала для наших АЭС — практически на сто процентов это будут казахстанские специалисты, — заявил спикер.

Подготовка будет включать не только теоретическое обучение, но и практику на действующих атомных объектах за рубежом, что позволит будущим сотрудникам получить необходимый опыт до запуска станции.

При этом в Агентстве рассматривают проект шире, чем просто строительство одной станции. Речь идет о формировании полноценного кластера атомной энергетики и появлении нового поколения специалистов — от ядерных инженеров до экспертов по безопасности и энергетиков нового уровня.

— Мы предусмотрели системные долгосрочные мероприятия по подготовке кадров, это не просто дать определенное количество работников для станции. Мы рассматриваем это как создание нового кластера атомной энергетики в Казахстане, это должно быть новое поколение специалистов, — отметил Василий Лавренов.

К подготовке кадров уже подключены ведущие казахстанские вузы, а также международные образовательные программы, включая «Болашак». Обучение будет вестись поэтапно с учетом длительного — до 10 лет — цикла строительства, чтобы специалисты были востребованы именно в нужный момент.

АЭС как драйвер для бизнеса

Крупный инфраструктурный проект уровня атомной электростанции всегда становится точкой роста для экономики региона. Как отметил Василий Лавренов, вокруг будущей станции сформируется широкий спрос на услуги и производство, что даст серьезный импульс развитию малого и среднего бизнеса.

Речь идет не только о строительстве, но и о целой экосистеме сопутствующих направлений — от логистики до сервисных услуг.

— Такой большой масштабный проект, он всегда порождает очень много спроса, вот это будет очень серьезным импульсом для развития малого и среднего бизнеса в регионах строительства, в частности, да, это и логистика, и транспорт, гостиничные сервисы, то есть практически все сопутствующие услуги, — пояснил спикер.

По его словам, проект также создаст условия для появления новых строительных и инженерных кластеров, а бизнес получит возможность расширять производство и заключать долгосрочные контракты. Длительный цикл строительства делает такие вложения экономически оправданными.

Локализация и приоритет для казахстанских компаний

Власти уже закрепили подходы к развитию местного содержания на уровне правительства.

— Комплексный план развития, локализация, уже на сегодня утвержден Правительством, предусмотрены все мероприятия, которые будут стимулировать именно максимизацию казахстанского содержания, — отметил Василий Лавренов.

Работа с бизнесом ведется через Национальную палату предпринимателей «Атамекен» и отраслевые ассоциации. В ближайшее время планируется проведение специализированных форумов, где предприниматели смогут напрямую взаимодействовать с заказчиками и подрядчиками проекта.

Фото: Министерство торговли и интеграции

Отдельное внимание уделяется созданию совместных производств с участием иностранных компаний. При этом приоритет будет отдаваться местным производителям и налогоплательщикам.

— Наш план предусматривает мероприятия по стимулированию создания новых СП, то есть мы будем приоритет отдавать именно местным производителям, местным налогоплательщикам. Сейчас идет активная работа по разъяснению бизнесу тех параметров, которые от них будут требоваться. Мы будем активизировать эту работу с каждым годом, так как видим большой спрос от бизнеса, большой интерес, — подчеркнул спикер.

Несмотря на масштаб задач, в Агентстве уверены в их реализуемости. Казахстан уже имеет опыт развития локализации в нефтегазовом секторе и других отраслях, однако проект АЭС предъявляет более высокие требования. В агентстве рассчитывают, что совместная работа государства и бизнеса позволит не только реализовать проект, но и создать устойчивую промышленную базу вокруг атомной энергетики.