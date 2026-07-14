Казахстан и Китай расширят сотрудничество в атомной отрасли

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев провел в Пекине ряд двусторонних встреч с руководителями государственных органов и ведущих организаций атомной отрасли Китая, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, состоялись переговоры с руководителем Государственного управления по делам энергетики КНР Ван Хунчжи, председателем Агентства по атомной энергии Китая Шань Чжундэ и председателем правления Китайской национальной ядерной корпорации Шэнь Яньфэном.

Стороны обсудили реализацию совместных инициатив, развитие производственной кооперации, а также дальнейшее взаимодействие между профильными государственными органами и отраслевыми организациями двух стран.

Отдельное внимание было уделено вопросам государственного регулирования атомной отрасли, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, совершенствования нормативно-правовой базы, подготовки кадров и расширения научно-технического сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность последовательно реализовывать достигнутые договоренности и активизировать работу совместных механизмов по ключевым направлениям сотрудничества в атомной отрасли.

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