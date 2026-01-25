00:58, 25 Январь 2026 | GMT +5
Спасатели потушили горящий автомобиль в Астане
В Астане на Коргалжинском шоссе в районе Нура загорелся легковой автомобиль, передает агентство Kazinform.
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что машина полностью охвачена огнем. Тушение проводилось с использованием оборудования ГПС-600.
Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.
МЧС напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобилей в зимний период, особенно в морозы.
Отметим, что в Астане за прошедший год зарегистрировано 880 пожаров.