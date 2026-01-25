РУ
    00:58, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Спасатели потушили горящий автомобиль в Астане

    В Астане на Коргалжинском шоссе в районе Нура загорелся легковой автомобиль, передает агентство Kazinform.

    Спасатели потушили горящий автомобиль в Астане
    Кадр из видео

    По прибытии на место происшествия пожарные установили, что машина полностью охвачена огнем. Тушение проводилось с использованием оборудования ГПС-600.

    Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

    МЧС напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобилей в зимний период, особенно в морозы.

    Отметим, что в Астане за прошедший год зарегистрировано 880 пожаров. 

    Дамира Кеңесбай
