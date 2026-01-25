Спасатели потушили горящий автомобиль в Астане

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что машина полностью охвачена огнем. Тушение проводилось с использованием оборудования ГПС-600.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

МЧС напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобилей в зимний период, особенно в морозы.

Отметим, что в Астане за прошедший год зарегистрировано 880 пожаров.