SpaceX стала дороже Amazon

SpaceX обогнала Amazon и стала пятой по стоимости компанией в мире после резкого роста цен ее акции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Спустя несколько дней после дебюта на бирже Nasdaq в рамках крупнейшего в истории первичного публичного размещения акций (IPO), стоимость ценных бумаг SpaceX выросла более чем на 50%.

Во вторник на открытии торгов акции крупнейшей компании Илона Маска подорожали еще на 13%. В результате рыночная капитализация SpaceX достигла примерно $2,78 трлн, превысив стоимость Amazon, которая в настоящее время оценивается в $2,66 трлн. В ходе торгов капитализация SpaceX поднималась до $2,97 трлн, однако затем несколько снизилась. Ранее в тот же день она также ненадолго обогнала Microsoft, став четвертой по величине компанией в мире.

В результате первичного публичного размещения акций Илон Маск стал первым в мире триллионером.

Резкий рост стоимости компании произошел после объявления о покупке за $60 млрд стартапа Cursor, разрабатывающего программное обеспечение в сфере искусственного интеллекта. Стартап принадлежит компании Anysphere, базирующейся в Сан-Франциско.

— В целом, за последние две торговые сессии розничные инвесторы купили почти столько же акций SpaceX, сколько за всю прошлую неделю на всем фондовом рынке США, — заявили аналитики исследовательской компании Vanda.

В то же время эксперты предупреждают инвесторов о необходимости осторожного подхода, сомневаясь в обоснованности столь высокой оценки компании из-за неопределенности ее будущей прибыльности.

Несмотря на то, что рыночная стоимость SpaceX уже превысила капитализацию Amazon, финансовые показатели компаний существенно различаются.

В первом квартале 2026 года Amazon получила прибыль в размере $30,3 млрд, в то время как SpaceX понесла убытки в размере $4,3 млрд.

В 2025 году выручка компании Джеффа Безоса составила около $716,9 млрд, а SpaceX — $18,67 млрд.

Ранее сообщалось, что IPO SpaceX сделает миллионерами более 4 тысяч сотрудников компании Маска.