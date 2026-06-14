IPO SpaceX сделает миллионерами более 4 тысяч сотрудников компании Маска

Рекордное размещение акций SpaceX принесет крупные состояния не только Илону Маску, но и тысячам нынешних и бывших сотрудников компании, передает Kazinform.

По данным The New York Times, после IPO более 4,4 тысячи человек могут стать миллионерами, а около 400 сотрудников получат активы стоимостью свыше $100 млн.

Оценка основана на данных инвестиционной платформы Hill.com, которая проанализировала распределение акций среди работников аэрокосмической компании.

Основатель и генеральный директор Hill.com Эндрю Бенсон отметил, что подобные случаи крайне редки даже для крупнейших размещений на фондовом рынке.

— Обычно после IPO миллиардерами становятся основатели компании. Гораздо реже можно увидеть сотни сотрудников с состоянием более $100 млн. Это говорит о масштабе созданного богатства, — заявил он.

Одним из тех, кто выиграл от размещения акций, стал бывший инженер SpaceX Гэвин Пети. Он пришел в компанию в 2012 году с зарплатой $80 тысяч в год и получил несколько тысяч акций по цене $13,8 за штуку. На протяжении многих лет Пети предпочитал получать бонусы в виде акций и сохранил большую часть пакета. Сейчас ему принадлежит более 50 тысяч акций SpaceX, благодаря чему он стал мультимиллионером.

По словам бывшего сотрудника, размещение акций SpaceX можно сравнить с самыми успешными IPO технологической эпохи.

Отмечается, что не все работники компании воспользовались этой возможностью. Некоторые сотрудники сомневались, что SpaceX когда-либо выйдет на биржу, и продавали акции задолго до размещения. Среди работников компании даже ходили истории о первых сотрудниках, которые обменивали свои акции на подарочные сертификаты ресторанов и позже пожалели о таком решении.

Напомним, после IPO SpaceX состояние Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории с таким уровнем капитала. Резкий рост капитала произошел после рекордного первичного размещения акций SpaceX, которое привлекло $75 млрд и значительно увеличило стоимость его крупнейшего актива.

Ранее SpaceX объявила цену размещения акций в рамках IPO на уровне $135 за бумагу.

